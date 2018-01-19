Норвегия не рассматривает Россию как военную угрозу

17:12 | 22.01.2018

Норвегия настроена на продолжение конструктивного сотрудничества с Россией и не рассматривает соседнее государство как военную угрозу, хотя не может не замечать изменений, связанных с наращиванием военного потенциала РФ на севере, заявила журналистам глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в кулуарах международной конференции «Арктические рубежи», передает «РИА Новости».



Министр подчеркнула, что у России и Норвегии налажено сотрудничество в сферах ядерной безопасности, спасения на море, рыболовстве и сохранении ресурсов северных морей. При этом она заявила, что Арктика должна и впредь оставаться регионом мира и стабильности и руководство страны по-прежнему рассматривает Россию как территорию с низкой напряженностью, сообщает iz.ru.