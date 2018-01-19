В Токио прошли учения по эвакуации населения на случай ракетного удара

17:02 | 22.01.2018

Учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны иностранного государства прошли в Токио, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кабинет министров Японии. Отмечается, что эвакуация проходила в местном парке развлечений и на железнодорожной станции. Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.



По информации телеканала NHK, эти учения главным образом имеют отношение к ситуации вокруг КНДР. Западные СМИ отмечают: всего в минувшем году Япония провела более 20 учений, в ходе которых отрабатывались сценарии эвакуации гражданского населения.