В Сирии ликвидирован воевавший за ИГ немецкий рэпер Deso Dogg

17:52 | 19.01.2018

Немецкий рэп-исполнитель Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg, был ликвидирован в ходе боев в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.



О ликвидации боевика еще в 2015 году сообщил Пентагон, но, похоже, информация была ложной. Как сообщает Mirror со ссылкой на сайт, отслеживающий деятельность террористических группировок, Кусперт был убит лишь в минувшую среду, 17 января.



До этого музыкант неоднократно появлялся в пропагандистских роликах ИГ (организация запрещена в РФ). С 2015 года он числился в США в списках особо опасных международных террористов, передает MK.ru.