Собчак потребовала от Кадырова «немедленно освободить» главу грозненского «Мемориала»

16:35 | 19.01.2018

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о своих планах участвовать в президентских выборах, написала открытое письмо главе Чечни Рамзану Кадырову. В нем она потребовала «немедленно освободить» из-под ареста руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, передает РБК.



Ксения Собчак напомнила, что ранее Рамзан Кадыров назвал правозащитников «людьми без нации и рода», в то время как они, по её мнению, люди «самого лучшего, самого важного рода». «И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита», — говорится в письме.



О задержании руководителя чеченского представительства организации Оюба Титиева сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал». Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Чечне заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а сам он был направлен на медицинское освидетельствование. Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ), он арестован, напоминает «Интерфакс».