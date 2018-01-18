Власти Бурятии сообщили, что нападение на школу в Улан-Удэ совершили трое человек

11:50 | 19.01.2018

Напавших на школу в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ было трое: один из них задержан, поиски еще двоих ведутся, сообщает пресс-служба республиканского правительства.



Атака произошла утром в поселке Сосновый Бор. По данным властей, в школу № 5 ворвались трое молодых людей в масках. Они бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, где шел урок у семиклассников; начался пожар. Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники на выходе наносили им удары топором, сообщает «РИА Новости».



Также стали известны еще подробности. Жительница Улан-Удэ сообщила, что одну из школьниц заранее предупреждали, что ей не стоит идти в школу в этот день, отмечает «Рен ТВ».



В учебных заведениях республики усилены меры безопасности. На месте происшествия работают прокуратура, МВД, командование 36-й армии Вооруженных Сил РФ, Следственный комитет.