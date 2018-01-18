Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере

11:46 | 19.01.2018

Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области, сообщил официальный представитель Кремля Песков.



«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — заявил Песков, добавив, что «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6–7 градусов ниже нуля». Для Путина, добавил Песков, это не первый опыт крещенских купаний. «Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — заметил он.



Крещение с традиционными купаниями отмечается РПЦ в ночь на 19 января. В 2017 году в прорубь окунулись 1,8 миллиона россиян, передает lenta.ru.