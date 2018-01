Медиамагната Руперта Мердока экстренно госпитализировали после инцидента на яхте

13:58 | 18.01.2018

Американский предприниматель, владелец The Wall Street Journal, The Times и New York Post Руперт Мердок повредил спину во время отдыха на яхте, сообщает Vanity Fair.



Инцидент произошел в Карибском море сразу после Нового года. По информации издания, Мердок разослал руководству принадлежащих ему компаний письмо, в котором говорится, что он перенес травму и несколько недель будет вынужден работать из дома. Также отмечается, что некоторое время он провел в больнице, передает gazeta.ru.



Состояние Мёрдока, по оценкам Bloomberg, превышает $15,2 млрд. Среди его активов телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal.