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Рубрика: Россия и мир


13:12 | 18.01.2018

Британская палата общин приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза

Палата общин парламента Великобритании в окончательном чтении приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает The Independent. 324 депутата палаты общин поддержали законопроект, против него проголосовали 295 депутатов. Теперь документ перейдет на рассмотрение в палату лордов.

Как отмечает rg.ru, законопроект устанавливает точную дату Brexit - 29 марта 2019 года. Кроме того, предусматривается исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании.

© «Вечерние Ведомости»

 


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