Британская палата общин приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза

13:12 | 18.01.2018

Палата общин парламента Великобритании в окончательном чтении приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает The Independent. 324 депутата палаты общин поддержали законопроект, против него проголосовали 295 депутатов. Теперь документ перейдет на рассмотрение в палату лордов.



Как отмечает rg.ru, законопроект устанавливает точную дату Brexit - 29 марта 2019 года. Кроме того, предусматривается исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании.