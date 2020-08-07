Врио губернатора Хабаровского края отрёкся от разрешения чиновникам летать бизнес-классом, но неудачно

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своём Telegram-канале попытался отречься от собственного решения разрешить чиновникам летать бизнес-классом, и написал, что был удивлен, когда прочитал об этом в СМИ.«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там чёрным по белому написано: эконом класс. См. пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — пишет Дегтярев.После внимательного изучения официального интернет-портала нормативных правовых актов Хабаровского края нам не удалось найти постановления с номером 333-пр. Постановления губернатора от 5 августа имеют №№ 82 и 83.При этом постановление № 83 называется «О направлении в командировки», вот только пункт 3.2.2 в нем отсутствует.Зато есть документ под названием «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Хабаровского края» от 7 августа.В пункте 1.2 документа черным по белому говорится о том, от чего врио губернатора края отказывается в своем Telegram-канале.«1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:"4. Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам Правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда:- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса."»Проект документа разработан управлением по организации работы с документами Губернатора и Правительства края, и не знать о нем Дегтярёв не мог.