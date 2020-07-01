Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК

Алексей Навальный сообщил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией.«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией. некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», - пишет Навальный на своем сайте.Навальный рассказал, что, согласно решению суда, вместе с Любовью Соболь и ФБК должен выплатить штраф в размере 88 млн рублей. Всех тех, кто ранее оформил подписку, он призвал переоформить её так, чтобы деньги направлялись на другой счет.