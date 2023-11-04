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ФК «Урал» вновь проиграл , продлив свою безвыигрышную серию до девяти матчей

20.45 Понедельник, 6 ноября 2023
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» в матче 14-го тура МИР РПЛ принимал на «Екатеринбург-арене» казанский «Рубин». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом.

В первом тайме «Урал» имел игровое преимущество – было нанесено 7 ударов по воротам казанцев, подано 7 угловых, а большую часть времени мячом владели екатеринбуржцы. Однако к забитым мячам это не привело – на перерыв команды ушли при счёте 0:0.

Второй тайм «Рубин» начал активнее. Однако опасных моментов у ворот «Урала» было немного. В итоге всё решил единственный гол – на 60-й минуте мяч в ворота Ильи Помазуна забил аргентинский легионер «Рубина» Валентин Вада. Это был первый и последний удар казанцев в створ ворот «Урала», но его хватило, чтобы увезти из Екатеринбурга три очка. Замены, сделанные после пропущенного мяча Виктором Гончаренко, «Уралу» не помогли – самый опасный момент в оставшееся до финального свистка время был у капитана команды, Дениса Кулакова, который попал в перекладину.

После поражения «Урал» пропустил вперёд «Рубин» в турнирной таблице и опустился на 12-е место. У екатеринбургской команды осталось 16 очков, 13 из которых было набрано в первых пяти турах – за последующие 9 матчей не было одержано ни одной победы, и лишь три матча екатеринбуржцы сумели свети к ничьей.

Свой последний матч в первом круге «Урал» проведёт уже в эту субботу 11 ноября в Самаре против одного из лидеров чемпионата, «Крыльев Советов». А уже 25 ноября начнётся второй круг – «Урал» в этот день примет на своём поле другого лидера, ФК «Краснодар».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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