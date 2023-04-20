Самбисты УГМК показали беспрецедентный результат на чемпионате Европы



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Спортсмены Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы совершили настоящий подвиг в турнире у мужчин на первенствах и чемпионате Европы по самбо, которые проходят в эти дни в Хайфе (Израиль). Они выступили в шести из семи представленных весовых категорий и в общей сложности завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.В стартовый день чемпионата Руслан Багдасарян (до 64 кг) и Уали Куржев (до 79 кг) завоевали золото, а легендарный Альсим Черноскулов (до 98 кг) – бронзу.Руслан Багдасарян сначала легко расправился с болгарином Димитаром Стояновым, одержав досрочную победу 8-0. Затем не менее уверенно был повержен грузин Авто Мукбаниани – 7-0, а вот в полуфинале верхнепышминцу пришлось изрядно повозиться с Норэком Далакяном из Армении, счет в поединке остановился на отметке 3-2 в пользу Руслана.В решающей встрече за золото неуступчивый и цепкий Мурфаттах Сейдалиев из Азербайджана тоже создал Багдасаряну определенные проблемы, но наш спортсмен продолжал непрерывно атаковать, и финальный свисток арбитра зафиксировал его превосходство со счетом 3-0, подарив верхнепышминцу второй титул чемпиона Европы в карьере.Уали Куржев начал движение по сетке с болевого приема против Ильи Ламиваротова из Беларуси, а в следующем раунде со счетом 5-0 оставил не у дел Михаэля Лёба из Германии. В финале против болгарина Ивана Харкова Уали заставил болельщиков немного понервничать, уступая на первых минутах 0-2, но затем быстро доказал, кто тут лучший, и после изящной комбинации выполнил болевой. Спустя десять лет Куржев вновь сильнейший в Европе.Наконец, наш прославленный шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов через сито утешительных встреч пришел к своей очередной награде – европейской бронзе. Можно только восхищаться спортивным долголетием этого выдающегося мастера, его азартом и жаждой борьбы. А ведь Альсиму Леонидовичу в мае исполняется 40 лет.Во второй день чемпионата наша очередная тройка участников из Клуба самбо УГМК повторила успех отличившихся накануне коллег по клубу и также завоевала две золотые и одну бронзовую награды. Чемпионские титулы получили Владимир Гладких и Али Турсунов, у Антона Брачева – бронза.Феноменальный Владимир Гладких (до 58 кг) выиграл уже свое пятое звание чемпиона Европы. Сразу в первом раунде ему противостоял очень искушенный оппонент, чемпион мира и многократный чемпион Европы Тигран Киракосян из Армении. Но для Гладких такой грозный визави не стал сколько-нибудь серьезной преградой. Досрочная и изящная победа по баллам вызвала восторг местной публики и комментатора встречи.Сложнее получилось в полуфинале против Владислава Бурдя из Белоруссии. Очень энергозатратная и нервная схватка завершилась с минимальным преимуществом Гладких 1-0.Зато в финале против постоянного соперника российских самбистов на протяжении всего последнего десятилетия, опытнейшего многократного чемпиона мира и Европы Вахтанга Чидрашвили из Грузии Владимир продемонстрировал всю мощь своего арсенала. Его болевой прием на руку за две с половиной минуты до конца поединка можно смело вписывать во все учебные пособия по самбо.Словно катком прошелся по турнирной сетке чемпионата Европы набравший оптимальную форму Али Турсунов (до 71 кг). В стартовом поединке он словно бы не заметил сопротивления Ласло Чоке из Румынии и досрочно отправил того в раздевалку. Затем незавидная участь постигла представителя Молдавии Константина Мостового, тоже быстро покинувшего ковер, но уже после болевого. Дольше других держался чемпион и обладатель Кубка Европы, вице- чемпион мира Миндия Лилуашвили, но и он уступил 1-2. Поединок за главный титул с белорусом Владиславом Саяпиным Турсунов вообще начал без разведки и на первой же минуте выполнил «мельницу с колен» на два балла, а спустя всего десяток секунд совершил бросок на четыре балла через спину с захватом двух рукавов. Пропущенный бросок на два балла скорее раззадорил нашего спортсмена и свое заслуженное золото он завоевал после сдачи соперника еще за полторы минуты до финального свистка.Наконец, наш супертяж Антон Брачев (свыше 98 кг) проявил бойцовский характер и после обидного минимального поражения в полуфинале сумел выиграть бронзовую медаль в утешительной части турнира.Теперь будем ждать, что примеру старших коллег последует молодежь. Турнир продолжается на уровне юниорских, юношеских и кадетских первенств.