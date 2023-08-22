«Имперский марш» из «Звёздных войн» прозвучит в стенах екатеринбургского ДК

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музыка известных голливудских композиторов Ханса Циммера и Джона Уилльямса составляет концерт, который запланирован на вечер понедельника, 28 августа. Хорошо узнаваемые киноманами мелодии прозвучат в стенах екатеринбургского Дворца культуры железнодорожников (улица Челюскинцев, 102).Ханс Циммер — один из самых успешных кинокомпозиторов, чья музыка всемирно известна по десятку американских блокбастеров. Родившийся в Германии, мелодии для кино он начал сочинять в первой половине 80-х годов, сперва — для европейских кинематографистов. Талантливого композитора быстро заметили в Голливуде, который словно губка впитывает в себя мировые таланты. Сейчас имя Ханса Циммера можно увидеть в титрах более, чем двух сотен фильмов и сериалов, среди которых — сверхпопулярные «Гладиатор», «Начало», «Дюна».Ещё более успешен американский коллега Циммера Джон Уилльямс. Он старше немецкого композитора на два десятка лет, и за свою жизнь успел поработать с такими величинами, как Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Ричард Доннер, наполнив фильмографию знаковыми для массового кинематографа названиями — «Челюсти», «Супермен», «Звёздные войны». Пять киномелодий Уилльямса получили престижную премию «Оскар» (у Циммера — 3 статуэтки).Самые популярные мелодии двух кинокомпозиторов в Екатеринбурге исполнят музыканты оркестра «Модерн». Аранжировщик — Антон Леонтьев. Начало концерта в 19:00.