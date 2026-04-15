Каждого четвёртого уральца спортивные обновки мотивируют приступить к тренировкам

14.46 Понедельник, 20 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 000 человек, чтобы понять, как люди выбирают экипировку для бега и велоспорта, и заметили, что в УрФО спортивная одежда и кроссовки для бега стали абсолютными лидерами продаж с долей 37% и 33% соответственно.

Помимо этого, на Урале берут верхнюю одежду (куртки, ветровки) – 23%; аксессуары (рюкзаки, бутылки для воды) – 18%; гаджеты, велосипеды или запчасти к ним – по 17%; носки, компрессионную одежду – 7%; защитную экипировку – 6%. При этом 23% респондентов ничего не покупали для спорта за последний год.

Средние траты на экипировку составляют около 11 480 рублей в год: 35% укладываются в 5000 рублей, 28% тратят 5001–10 000 рублей, 20% – 10 001–20 000 рублей, а 7% доходят до 20 001–40 000 рублей.

По данным площадки, почти половина опрошенных из УФО (41%) уже бегает, катается на велосипеде или роликах: 16% делают это регулярно, 25% – от случая к случаю. Ещё 13% планируют начать в ближайшее время. Среди основных причин заняться спортом – поддержание физической формы (56%), снятие стресса и улучшение ментального здоровья (39%), удовольствие от процесса (39%). Каждый четвёртый житель (25%) также признаётся: именно покупка новой экипировки становится толчком к первым тренировкам.

Новая экипировка работает как мощный стимул: 29% опрошенных начинают тренироваться сразу после покупки, 14% приобретают её заранее, чтобы «не было отговорок». В сумме 43% используют шопинг как психологический рычаг для активности. Однако есть и обратная сторона – 7% честно купили форму, но до спорта так и не дошли.

Отдельно отмечается, что онлайн-реклама формирует выбор у 68% жителей УФО: 16% считают её ключевым фактором, 26% учитывают как один из параметров, ещё 26% смотрят время от времени. В лидерах влияния реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах – 29%, телевидение – 25%, рекомендации друзей – 20%. Следом идут соцсети – 16%, поисковики – 15%, блогеры – 13%.

«Экипировка часто становится первым шагом к активному образу жизни: её покупают не только те, кто уже тренируется, но и те, кто только планирует начать. Для рекламодателей это важный сценарий – спрос здесь можно не только фиксировать, но и формировать. По данным исследования, чаще всего к покупке в этой категории приводят площадки электронной коммерции, где пользователь сразу переходит от интереса к выбору конкретного товара»,

– отмечает Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
