Россельхознадзор обязал хозяйку пасеки из Пышминского района переставить ульи из-за нападений пчёл
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области специалисты Россельхознадзора обязали хозяйку пасеки переставить ульи и поставить высокий забор, чтобы пчёлы не нападали на соседей.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на женщину жаловались соседи. По их словам, из-за отсутствия сплошного забора пчёлы залетают на соседние участки и кусают людей. Представители ведомства приехали на пасеку и, убедившись, что такая проблема есть, выдали предостережение и потребовали решить этот вопрос.
«В частности, ей рекомендовано переместить ульи дальше от границы смежного участка с изменением направления летка, а также установить сплошной забор высотой не менее двух метров»,
– рассказали в управлении.
