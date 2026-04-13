Россельхознадзор обязал хозяйку пасеки из Пышминского района переставить ульи из-за нападений пчёл

15.17 Понедельник, 20 апреля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области специалисты Россельхознадзора обязали хозяйку пасеки переставить ульи и поставить высокий забор, чтобы пчёлы не нападали на соседей.

Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на женщину жаловались соседи. По их словам, из-за отсутствия сплошного забора пчёлы залетают на соседние участки и кусают людей. Представители ведомства приехали на пасеку и, убедившись, что такая проблема есть, выдали предостережение и потребовали решить этот вопрос.

«В частности, ей рекомендовано переместить ульи дальше от границы смежного участка с изменением направления летка, а также установить сплошной забор высотой не менее двух метров»,

– рассказали в управлении.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
18:53 За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 644 малыша
17:25 Асбестовские врачи спасли 63-летнего мужчину с инфарктом
16:51 Мошенники выманили у школьника ключи и обчистили жильё в Екатеринбурге
16:32 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о коррупции в МУГИСО
15:34 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 21 апреля
15:17 Россельхознадзор обязал хозяйку пасеки из Пышминского района переставить ульи из-за нападений пчёл
15:01 В Алапаевске за сутки задержали двух пьяных водителей
14:46 Каждого четвёртого уральца спортивные обновки мотивируют приступить к тренировкам
14:06 Джем с наркотиками прислали арестанту екатеринбургского СИЗО-1
13:02 В Екатеринбурге начали рассматривать дело о смерти кровельщика
12:53 Свердловский облсуд обязал клинику выплатить компенсацию пациентке за ошибочный диагноз
12:18 Евгений Писцов ушёл с поста главы Берёзовского
11:38 Конфликтного екатеринбуржца приговорили к лишению свободы за нападение на незнакомцев
10:32 В Екатеринбурге в загоревшемся на парковке автомобиле погиб мужчина
10:06 Резвый самокатчик налетел на автомобиль в Екатеринбурге
09:28 Свердловская молодёжь отдаёт предпочтение удалённой работе
18:42 Екатеринбургский шахматист завоевал призовое место на юношеском первенстве мира в Сербии
17:58 В Екатеринбурге разыскивают 17-летнего подростка, пропавшего неделю назад
17:26 В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение из-за снега и ветра
16:33 Дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге переквалифицировали на убийство
16:07 Фасад многострадального Дома офицеров в Екатеринбурге начали ремонтировать
15:45 В Свердловской области ликвидировали природные пожары
15:12 Российские автомобили заняли более половины рынка в Свердловской области
14:53 Снег и минусовая температура осложнили движение на трассах Свердловской области
12:50 Снег, дождь и гололёд ожидаются в Свердловской области в начале недели
11:51 В Свердловской области за сутки потушили 21 пожар, в Первоуральске спасли шесть человек
