В Алапаевске за сутки задержали двух пьяных водителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Алапаевске сотрудники ГИБДД за сутки задержали двух водителей, разъезжавших по городу в состоянии алкогольного опьянения.Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, первой нарушительницей оказалась 33-летняя водительница Hyundai Trajet. Автоинспекторы остановили её около 05.30 на улице Лермонтова для проверки документов. Когда женщина опустила стекло, полицейские сразу почувствовали запах алкоголя и провели освидетельствование — результат 0,737 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Позже выяснилось, что документов у неё нет, и она никогда не получала водительские права. На неё составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления). Ей грозит арест до 15 суток либо штраф 45 тысяч рублей.Вторым нарушителем стал 66-летний мужчина на Daewoo Matiz. Его поймали в 22.35 на улице Чехова. Алкотестер показал 0,988 мг/л. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему также грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.