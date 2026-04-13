Свердловский облсуд обязал клинику выплатить компенсацию пациентке за ошибочный диагноз
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд постановил взыскать 300 тысяч рублей с клиники в пользу пациентки за ошибочный диагноз.
Как рассказали в объединённое пресс-службе судов Свердловской области, женщина подала в суд на клинику после того, как ей сообщили о наличии тяжелых инфекционных заболеваний, которые не подтвердились при повторных анализах.
Суд первой инстанции отклонил иск, указав, что клиника лишь занималась забором крови и не несёт ответственности за результаты анализов. Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась, указав, что исполнитель несёт ответственность за конечный результат.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила отсутствие заболеваний у истца, а представитель ответчика признал, что образцы биоматериала, которые якобы показали наличие инфекции, уже не поддаются исследованию. В итоге суд обязал клинику выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований потребителя. Судебное решение вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённое пресс-службе судов Свердловской области, женщина подала в суд на клинику после того, как ей сообщили о наличии тяжелых инфекционных заболеваний, которые не подтвердились при повторных анализах.
Суд первой инстанции отклонил иск, указав, что клиника лишь занималась забором крови и не несёт ответственности за результаты анализов. Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась, указав, что исполнитель несёт ответственность за конечный результат.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила отсутствие заболеваний у истца, а представитель ответчика признал, что образцы биоматериала, которые якобы показали наличие инфекции, уже не поддаются исследованию. В итоге суд обязал клинику выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований потребителя. Судебное решение вступило в законную силу.
