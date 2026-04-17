Асбестовские врачи спасли 63-летнего мужчину с инфарктом
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи асбестовской городской больницы спасли 63-летнего пациента, поступившего с инфарктом.
Кардиологи быстро диагностировали обширный инфаркт и сразу передали мужчину рентгенэндоваскулярным хирургам. Во время операции пациенту установили два стента и восстановили кровоток в сердце.
після спасения жизни мужчины врачи получили благодарственное письмо от его падчерицы.
«У него были давящие боли за грудиной, холодный пот, ишемия и другие признаки сердечно-сосудистой патологии»,
– рассказали областном Минздраве.
После спасения жизни мужчины врачи получили благодарственное письмо от его падчерицы.
Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника
17 апреля 2026
17 апреля 2026
Операционная бригада из 14 медиков спасла жизнь екатеринбуржца от рака печени и тромба в сердце
17 апреля 2026
17 апреля 2026