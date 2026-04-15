В Екатеринбурге в загоревшемся на парковке автомобиле погиб мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбурге на улице Раевского загорелись три легковых автомобиля. МЧС сообщает о погибшем.
По данным «ЕП-Екатеринбург», в машине был 36-летний блогер Роман Петриченко, известный под псевдонимом «Дядя Рома». Ресурс пишет, что в автомобиле загорелся двигатель, и он не смог выбраться. Сообщается, что у него остались жена и сын.
«При тушении пожара в одном из автомобилей был обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за пять минут тремя единицами техники и 13 специалистами»,
– говорится в сообщении областного МЧС.
