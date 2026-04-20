В Екатеринбурге начали рассматривать дело о смерти кровельщика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели кровельщика 2 октября 2025 года.
В его смерти обвиняют индивидуального предпринимателя Дмитрия Сорокина, который, по версии следствия, принял на эту должность человека без нужных знаний. Также он не провёл для него инструктаж и не выдал специальную одежду. Кроме того, согласно материалам дела, для выполнения работ он передал бригаде изношенный резинотканевый рукав. Впоследствии во время работ на крыше цеха на проспекте Космонавтов рукав порвался – смесь легковоспламеняющихся газов вырвалась наружу, и одежда кровельщика загорелась. Он скончался от ожогов.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, на стадии предварительного следствия Сорокин вину не признал.
Следующее судебное заседание назначили на 29 апреля.
Следующее судебное заседание назначили на 29 апреля.
