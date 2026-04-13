Резвый самокатчик налетел на автомобиль в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Екатеринбург. Главное» / t.me/ekatglavnoe
В минувшее воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Куйбышева – Белинского мужчина на электросамокате налетел на автомобиль.
Момент попал на камеры дорожного наблюдения. На кадрах, опубликованных близким к мэрии каналом «Екатеринбург. Главное», видно, как на красный сигнал светофора, загоревшийся для пешеходов, на проезжую часть аккурат с началом движения транспорта после ожидания разрешающего сигнала выезжает сначала один человек на самокате, а затем второй. И если первый самокатчик успешно проскакивает, то его менее резвому другу везёт меньше – он врезается в автомобиль, начинавший движение в крайнем левом ряду, и по инерции отлетает в сторону.
Насколько сильно пострадал мужчина на самокате, неясно, но после столкновения с машиной он смог самостоятельно встать на ноги.
«Уважаемые полицейские, говорят, оформили ДТП. Верим, что у обоих забрали водительские права и на автомобиль – прецеденты в России были»,
– комментирует ресурс.
