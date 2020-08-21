Ковальчик получил предостережение от прокуратуры из-за затопленных улиц в Екатеринбурге

17:55 | 21.08.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Прокуратура Екатеринбурга внесла предостережение исполняющему обязанности главы города Александру Ковальчику из-за случаев подтопления городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Результаты надзорной деятельности указывают на то, что в ситуации с подтоплением улиц есть недостатки в работе коммунальных и дорожных служб муниципалитета. Кроме того, городские власти несвоевременно принимали меры, направленные на предотвращение ущерба, причиненного затоплениями, и на устранение причин их возникновения», — отметили в ведомстве.



Согласно направленному Ковальчику предостережению, мэрия должна усилить контроль за работой подведомственных служб при предотвращении причин и ликвидации последствий подтопления.



Напомним, что сегодня второй раз за неделю затопило участок проезжей части на улице Шефской в Екатеринбурге. Из-за инцидента движения для транспорта там было закрыто.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»