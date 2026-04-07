В Свердловской области за сутки произошло почти 200 ДТП, есть погибший

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области за 10 апреля зарегистрировано 197 дорожно-транспортных происшествий. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в шести авариях пострадали люди. Один человек погиб, ещё восемь получили травмы.Ситуация на дорогах ухудшилась из-за погоды. В регионе наблюдались отрицательные температуры, снегопады и гололедица. В Госавтоинспекции Свердловской области отмечают, что рост числа аварий также связан с тем, что водители слишком рано поменяли зимние шины на летние.В ведомстве подчёркивают, что использование летней резины при снеге и гололёде небезопасно. В таких условиях автомобили хуже держат дорогу, увеличивается тормозной путь и возрастает риск заноса.Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует по возможности отказаться от поездок, пока среднесуточная температура не станет выше +5° и снег полностью не сойдёт. Если поездка необходима, водителям советуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.