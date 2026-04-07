Жителям Свердловской области советуют заранее проверить загранпаспорта перед отпуском

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жителям Свердловской области рекомендуют заранее проверить срок действия загранпаспортов и при необходимости оформить новые документы до начала сезона отпусков. С таким обращением выступил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.По его словам, спрос на оформление загранпаспортов заметно вырос.Одной из причин роста обращений стало изменение правил выезда детей за границу. С 20 января 2026 года ребёнок до 14 лет может пересекать границу только по собственному загранпаспорту. Использовать свидетельство о рождении или паспорт родителя с внесёнными данными больше нельзя.Срок оформления загранпаспорта по месту жительства составляет до одного месяца, в других случаях, в том числе при наличии допуска к гостайне, до трёх месяцев. В МВД обращают внимание, что срочное оформление возможно только в исключительных ситуациях, например при необходимости лечения за границей или в случае тяжёлой болезни либо смерти близкого родственника. Предложения оформить документ быстрее за деньги называют мошенническими и призывают им не доверять. Мероприятие для возрастной категории 18+