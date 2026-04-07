Жителям Свердловской области советуют заранее проверить загранпаспорта перед отпуском

13.17 Суббота, 11 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителям Свердловской области рекомендуют заранее проверить срок действия загранпаспортов и при необходимости оформить новые документы до начала сезона отпусков. С таким обращением выступил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, спрос на оформление загранпаспортов заметно вырос.

Чтобы избежать ажиотажа, нервотрёпки и иных срочных действий в режиме, как говорится, ошпаренной кошки,
нужно в спокойной обстановке оформить пакет требуемых документов и подать заявку. Отмечу, спрос на данную услугу в текущем году значительный. Кривая запросов по сравнению с прошлогодними показателями резко выросла. Так, за весь 2025 год сотрудниками ОВД было оформлено 189230 заграничных паспортов, а за первый квартал 2026 года уже выдано 50881, что на 41,1 % больше, чем за АППГ. Пик обращений граждан приходится на период с марта по июнь,

— отметил Валерий Горелых


Одной из причин роста обращений стало изменение правил выезда детей за границу. С 20 января 2026 года ребёнок до 14 лет может пересекать границу только по собственному загранпаспорту. Использовать свидетельство о рождении или паспорт родителя с внесёнными данными больше нельзя.

Срок оформления загранпаспорта по месту жительства составляет до одного месяца, в других случаях, в том числе при наличии допуска к гостайне, до трёх месяцев. В МВД обращают внимание, что срочное оформление возможно только в исключительных ситуациях, например при необходимости лечения за границей или в случае тяжёлой болезни либо смерти близкого родственника. Предложения оформить документ быстрее за деньги называют мошенническими и призывают им не доверять.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
