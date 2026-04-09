Возрастное ограничение 18+
12 апреля в Свердловской области ограничат движение из-за крестных ходов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 12 апреля в нескольких городах введут временные ограничения движения транспорта. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, это связано с проведением традиционных крестных ходов в честь православной Пасхи.
Екатеринбург (от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови)
16.00–18.00
ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Гоголя – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская
Первоуральск (от храма Петра и Павла до храма святой Екатерины)
15.30–17.00
ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Ватутина – площадь Победы – проспект Ильича – ул. Вайнера
Краснотурьинск (от храма Иоанна Богослова до собора Максима Исповедника)
с 16.00 до окончания
бульвар Мира – ул. Ленина
Карпинск (от Введенского собора до Казанского храма)
с 18.00 до окончания
ул. Советская – ул. Суворова – ул. Первомайская
В Госавтоинспекции Свердловской области уточняют, что движение будут открывать по мере прохождения колонн. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
