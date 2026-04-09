12 апреля в Свердловской области ограничат движение из-за крестных ходов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области 12 апреля в нескольких городах введут временные ограничения движения транспорта. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, это связано с проведением традиционных крестных ходов в честь православной Пасхи.(от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови)16.00–18.00ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Гоголя – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская(от храма Петра и Павла до храма святой Екатерины)15.30–17.00ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Ватутина – площадь Победы – проспект Ильича – ул. Вайнера(от храма Иоанна Богослова до собора Максима Исповедника)с 16.00 до окончаниябульвар Мира – ул. Ленина(от Введенского собора до Казанского храма)с 18.00 до окончанияул. Советская – ул. Суворова – ул. ПервомайскаяВ Госавтоинспекции Свердловской области уточняют, что движение будут открывать по мере прохождения колонн. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений. Мероприятие для возрастной категории 18+