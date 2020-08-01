В Екатеринбурге отправили в колонию гендиректора ООО «Уником Партнер»

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Фото: ZNAK.com
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В ходе расследования выяснилось, что в период с 2012 по 2014 год, обвиняемый украл у своей же организации более 50 млн рублей. Помимо этого, он начал препятствовать компании в достижении целей, в следствие чего организация, клиентами которой были 188 человек, закрылась. Им был причинен материальный вред в размере 401,7 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры, Октябрьский районный суд Екатеринбурга в августе 2019 года назначил Игорю Кузьмину наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.
Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда этот приговор изменила, удовлетворив апелляции прокуратуры и потерпевших. Наказание усилено – осуждённый проведёт шесть лет в колонии общего режима. Запрет занимать должности оставлен в силе, как и оправдание по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за отсутствием состава преступления.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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