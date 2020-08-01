Свердловский «Автомобилист» покинул Евгений Мозер

16:54 | 21.08.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» покинул нападающий Евгений Мозер. Об этом сообщает пресс-служба команды.



Мозер пополнил состав уральского клуба в прошлом году, провёл 38 матчей, в которых набрал 7(5+2) очков. Всего в КХЛ сыграл 334 матча, набрав 81(46+35) очко.



Евгений родился 18 мая 1993 года в Омске, воспитанник «Авангарда». Праворукий форвард-универсал, способный играть как в центре, так и на фланге. Профессиональную карьеру начинал в «Омских Ястребах», с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ. В 2014-м году перешел в нижегородское «Торпедо», за которое выступал четыре года. Один сезон провел в московском «Динамо».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»