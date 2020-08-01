На Универсиаду-2023 в Екатеринбурге потратят 87 миллиардов рублей

15:01 | 21.08.2020

На организацию подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге потратят 87 055 174,77 тысячи рублей.



Большая часть затрачиваемых средств, а именно – 61 330 203,83 тысячи рублей, выделят из федерального бюджета, а оставшуюся сумму – из регионального бюджета. Кроме того, из внебюджетных источников будет выделено 14 284 970,94 и 11 440 000,00 тысяч рублей.



Около 55 миллиардов рублей пойдёт на строительство новых спортивных объектов и на реконструкцию уже существующих. Кроме того, 15 миллиардов потратят на обеспечение деятельности исполнительной дирекции, подготовку объектов, проведение спортивной программы, протокольных и иных мероприятий, транспорт, связь и иное.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»