Козловских: осенью в Свердловской области может начаться вторая волна коронавируса

14:25 | 21.08.2020

Фото: ТАСС

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских в интервью «Областной газете» заявил, что существует вероятность возникновения второй волны коронавируса в регионе. По его мнению, это может быть связано с тем, что осенью много людей будут возвращаться на работу и учебу.



«Скоро осень, и большие группы людей будут возвращаться на учебу, работу. С учетом этого может возникнуть так называемая вторая волна коронавируса. Как будет развиваться ситуация дальше, спрогнозировать сложно, но подъем обычных вирусных инфекций в конце сентября — в октябре будет несомненно», — отметил Козловских.



Главный санврач области добавил, что рост уровня заболеваемости зависит от того, насколько хорошо свердловчане будут соблюдать принятые санитарные требования и ограничения.



«Хотя классически вторая волна — это когда заболевание уходит в ноль, а потом развивается заново. Нам же до полного снижения уровня заболевания далеко» — заявил Дмитрий Козловских.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»