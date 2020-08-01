Больницы Среднего Урала получили 80 аппаратов ИВЛ

14:11 | 21.08.2020

Фото: ТАСС

В больницы Свердловской области поступили 80 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Обновление материально-технического базы больниц проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Технику получили медучреждения Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В каждый город отправили по 20 аппаратов, каждый из которых стоит порядка два миллиона рублей.



Новая техника предназначена для проведения управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких у детей и взрослых. Оборудование оснащено трёхуровневой системой визуальной и звуковой тревожной сигнализации.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»