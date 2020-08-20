Учащимся свердловчанам вернут льготы на проезд в поездах

10:15 | 21.08.2020

Фото: www.train-photo.ru

С 1 сентября школьникам и студентам Свердловской области вернут сезонную скидку 50% на проезд в пригородных поездах. Речь идет не только об обычных электричках, но и электропоездах «Ласточках».



Согласно данным, опубликованным на официальном сайте СвЖД, скидка предоставляется:



- Школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет;



- Студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.



Сезонная скидка на проезд будет действовать до 15 июня 2021 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»