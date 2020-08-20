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07:34 | 21.08.2020
В Екатеринбурге около ТЦ «Мега» легковушка насмерть сбила пешехода
По предварительной информации, водитель автомобиля «Hyundai Solaris», двигаясь по улице Металлургов со стороны улицы Викулова в сторону города Первоуральска, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть, после чего допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Митсубиси», с последующим опрокидыванием Соляриса.
В результате ДТП мужчина-пешеход и водитель автомобиля «Hyundai Solaris» от полученных травм скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем «Митсубиси» управлял мужчина 1968 года рождения, имеющий стаж вождения 14 лет, который пояснил, что он двигался по улице Металлургов в сторону города Первоуральска по правому ряду со скоростью примерно 60 км/ч. Неожиданно для водителя в заднюю часть автомобиля произошел удар, после чего его автомобиль отбросило к ограждению.
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
© «Вечерние ведомости»
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