В Свердловской области будут судить двоих мужчин, обвиняемых в разбое, убийстве и похищении паспорта

18:21 | 12.08.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Тавдинском городском округе будут судить двух свердловчан, обвиняемых в разбое, убийстве, сопряженном с разбоем и похищении паспорта, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Незадолго до совершения преступления мужчины освободились из мест лишения свободы. Мужчины встретились в Тавде и стали вместе выпивать. Позже они встретили знакомую и поехали к ней в гости в поселок Карабашка, там застолье продолжилось. Далее к ним присоединился знакомый, который рассказал, что накануне получил пенсию, которую обычно отдает знакомой пенсионерке. Когда Мужчина уснул, гости напали на него и избили, чтобы получить деньги. После чего они пришли в дом к пенсионерке и привели избитого пострадавшего. Пенсионерку и мужчину связали. Старушку один из обвиняемых задушил. Мужчины вынесли из квартиры телевизор, сотовый телефон, бутылку коньяка, паспорт, а также другие вещи.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»