В Екатеринбурге силовики накрыли крупную нарколабораторию

14:39 | 30.07.2020

Фото: УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области изъяли из коттеджа в Екатеринбурге, в котором находилась крупная нарколаборатория, более трех килограммов синтетических наркотиков.



Помимо прочего, в арендуемом задержанным помещении обнаружены и канистры с прекусорами (ингридиентами), лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей.



Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, в лаборатории осуществлялось масштабное производство запрещенных веществ с целью последующего сбыта на территории Урала.



На данный момент возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств в особо крупном размере. Правонарушителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»