Новости дня
15:33 | 28.07.2020
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Под Невьянском в ДТП погиб водитель Ford
Машина врезалась в дерево. Удар оказался настолько сильным, что водитель вылетел через лобовое стекло. Вероятно, он не пристегивался ремнем безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Как рассказали очевидцы происшествия, сначала автомобиль выехал на обочину левыми колесами, потерял равновесие и вылетел в кювет. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что после проведения экспертизы будет установлено, в каком состоянии находился водитель за рулем транспортного средства.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:17 | 28.07.2020
Из-за пожаров в ХМАО в Екатеринбурге появился смог
20:50 | 28.07.2020
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
18:34 | 28.07.2020
В Свердловской области на реке Чусовой прошло массовое крещение
18:20 | 28.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 9 территорий Пермского края
18:16 | 28.07.2020
Дмитрий Махонин отчитал глав территорий за нарушение сроков благоустройства общественных пространств
18:00 | 28.07.2020
Контролировать ношение масок в Екатеринбурге может начать Росгвардия
17:44 | 28.07.2020
С 1 августа пенсии увеличатся более чем у 172 тысяч жителей Прикамья
17:37 | 28.07.2020
Прикамские дольщики смогут узнать, когда ждать решения по их домам
17:20 | 28.07.2020
Куйвашев пояснил, почему не может открыть ТРЦ на Среднем Урале
16:54 | 28.07.2020
Прокуратура Байкаловского района добилась восстановления прав уволенного работника
16:38 | 28.07.2020
В Екатеринбурге отменили марафон «Европа – Азия»
16:06 | 28.07.2020
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по ЦВО задержали наркобарыгу в погонах
15:41 | 28.07.2020
В Москве задержали женщину, которая читала стихи у памятника Пушкину
15:33 | 28.07.2020
Под Невьянском в ДТП погиб водитель Ford
15:10 | 28.07.2020
Сотрудники свердловского ГУФСИН задержали мать-алиментщицу
14:49 | 28.07.2020
Екатеринбуржцев призывают носить головные уборы
14:26 | 28.07.2020
В Екатеринбурге откроется музей Бориса Ельцина
13:45 | 28.07.2020
Работы на Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновят в августе
13:26 | 28.07.2020
Свердловские осужденные изготовят защитные комбинезоны и халаты
13:20 | 28.07.2020
Пермский «ЭнергосбыТ Плюс» в период пандемии списал жителям Прикамья почти 22 млн рублей пени
13:04 | 28.07.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Красных командиров
12:55 | 28.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 38% - жители старше 65 лет
12:48 | 28.07.2020
Весь август в Перми будет работать автокинотеатр под открытым небом
12:45 | 28.07.2020
В столице Урала коронавирусом заразились еще 180 человек
12:43 | 28.07.2020
Число выписавшихся из больниц свердловчан с COVID-19 превысило 15 тысяч
12:39 | 28.07.2020
От коронавируса на Среднем Урале скончались три человека
12:38 | 28.07.2020
В Прикамье выявлено 73 случая коронавируса