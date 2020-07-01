Под Невьянском в ДТП погиб водитель Ford

15:33 | 28.07.2020

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил сегодня утром в ДТП погиб 40-летний мужчина. По предварительным данным, житель Нижнего Тагила не справился с управлением, автомобиль Ford съехал с дороги и перевернулся.



Машина врезалась в дерево. Удар оказался настолько сильным, что водитель вылетел через лобовое стекло. Вероятно, он не пристегивался ремнем безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.



Как рассказали очевидцы происшествия, сначала автомобиль выехал на обочину левыми колесами, потерял равновесие и вылетел в кювет. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что после проведения экспертизы будет установлено, в каком состоянии находился водитель за рулем транспортного средства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»