На Среднем Урале обновили карту распространения COVID-19

09:55 | 26.07.2020

Фото: MAM / CDC / Reuters

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. По состоянию на вечер 25 июня, в Екатеринбурге число заболевших достигло 12 121 человек.



В десятку лидеров по числу заболевших Covid-19 в регионе также вошли:



- Нижний Тагил – 1062,

- Первоуральск – 506,

- Верхняя Пышма – 476,

- Берёзовский – 373,

- Ревда – 258,

- Каменск-Уральский и Каменский район – 237,

- Нижнесергинский район – 223,

- Невьянск – 216,

- Реж и Режевской район – 207.



Кроме того, около двухсот заражённых зарегистрировано в других городах области



Стоит отметить, что к статистике добавились более двухсот жителей других регионов, по той или иной причине оказавшиеся на Среднем Урале.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»