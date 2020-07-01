Советник губернатора Свердловской области заболел коронавирусом

17:52 | 21.07.2020

Фото: 123ru.net

Советник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев заболел коронавирусом.



«Я сдал положительный тест. Чувствую себя нормально, все подробности потом», - цитирует Дубичева Е1.



Политику Вадиму Дубичеву 56 лет. Карьеру чиновника в Свердловской области он начал в 2001 году в качестве главы департамента информационной политики при Эдуарде Росселе и Александре Мишарине. В администрации Евгения Куйвашева он занимал должность первого заместителя руководителя, а затем стал советником главы региона.



Редакция veved.ru желает Дубичеву скорейшего выздоровления

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»