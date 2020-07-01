Смертность среди тяжелых пациентов с COVID-19 в Свердловской области уменьшилась на 2%

17:38 | 21.07.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Показатель смертности среди тяжелых пациентов с COVID-19 в Свердловской области уменьшился на 2%, об этом рассказал замгубернатора Павел Креков на брифинге.



Также Креков отметил, что ситуация на Среднем Урале стабилизировалась ситуация с койками.



«Ситуация была достаточно напряженная, сейчас намного легче. Только за вчерашний день было освобождено более 650 коек. На протяжении практически недели мы имеем большую цифру выздоровевших, нежели заболевших. За 4 дня количество свободных коек возросло на 6%. Если так пойдет дальше, то мы можем ставить вопрос о расширении плановой медицинской помощи», - сказал Креков.



Напомним, что от коронавируса на Среднем Урале скончались 205 человек. Медиками было выявлено 18 250 случаев заболевания.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»