Из Екатеринбурга могут возобновиться перелеты заграницу

12:13 | 21.07.2020

Фото: Андрей Гоголев

В России решаются вопросы о возобновлении международного авиасообщения. Планируется, что на первом этапе перелеты разрешат только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока.



Заместитель министра транспорта РФ Александр Нерадько направил соответствующее предложение в правительство. Шесть городов выбирались по географическому принципу. В каждом регионе определили наиболее крупный аэропорт, из которого смогут вылетать заграницу и жители соседних городов и отраслей. Так, Екатеринбург может стать единственным городом на Урале, откуда можно будет вылететь заграницу в период пандемии.



Территориальные подразделения шести данных городов будут согласовывать список стран для международного авиасообщения с федеральным Роспотребнадзором, Росавиацией и МИД России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»