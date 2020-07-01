В Екатеринбурге закрыли парк отдыха из-за нарушения карантинных мер

15:48 | 17.07.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Кировского района приостановили деятельность парка отдыха «Место встречи» на улице Отдыха, 107.



Парк закрыли из-за несоблюдения санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса: посетители парка были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



В результате приставы опечатали входные группы на 20 суток. Предприниматель предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»