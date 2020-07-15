Схиигумен Сергий «исправил» видео после требований Роскомнадзора

18:31 | 15.07.2020

Фото: скриншот видео

Представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев выложил в сеть «исправленный» ролик лишенного сана священника после требований Роскомнадзора удалить запись.



Напомним, представители Роскомнадзора заявили, что в проповеди есть сведения, которые не соответствуют действительности.



В новой видеозаписи также есть обращение к гражданам Всеволода Могучева.



«Сейчас мы заново публикуем видео без той информации, которую Роскомнадзор считает недостоверной», - сказал Могучев.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»