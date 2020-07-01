Священникам Среднеуральского женского монастыря запретили служить

14:59 | 14.07.2020

Фото: Максим Воробьев

Шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря временно запретили служить. Такое решение принял церковный суд.



Так, на данный момент совершать службы не могут иеромонахи Герман (Лазарев), Иоанн (Иванов), Павел (Тимофеев), Орест (Платонов), Алексий (Истомин) и иерей Сергий Берестов.



Как сообщает протоиерей Максим Миняйло «Интерфаксу», любой священник, участвующий в богослужении с опальным отцом Сергием, попадает автоматически под запрет в священнослужении, потому что совершает тем самым каноническое преступление.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»