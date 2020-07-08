В России выявили еще 6 509 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.