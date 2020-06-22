Свердловчанина приговорили к лишению свободы за нарушение ПДД, повлекшего смерть двух пассажиров

11:05 | 23.06.2020

Фото: belnaviny.by

Жителя Ирбитского района приговорили к лишению свободы из-за нарушения ПДД, ставшего причиной столкновения автомобилей, в результате которого погибли два пассажира.



Смертельное ДТП произошло 10 января в районе 41-го километра трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. 26-летний Михаил Мустафин за рулем автомобиля «Форд Фокус» двигался в направлении Екатеринбурга со стороны Режа и решился на обгон без учета погодных и дорожных условий. В результате водитель не справился с управлением, допустил занос и лобовое столкновение с автомобилем «Опель Зафира», двигавшимся во встречном направлении.



– Оба автомобилиста – жители Свердловской области. В день ДТП осужденный и его близкая родственница направлялись в Екатеринбург в больницу. Водитель встречного автомобиля, напротив, вез родственников домой из больницы. В результате ДТП пострадали две женщины – пассажиры обоих столкнувшихся автомобилей, которые от полученных травм скончались на месте, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Березовский городской суд приговорил 26-летнего Михаила Мустафина к наказанию в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»