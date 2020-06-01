Мэр Екатеринбурга ответит на вопросы горожан в онлайн-режиме

16:25 | 16.06.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня, 16 июня, ответит на вопросы местных жителей в программе «Прямая линия» на телеканале «Студия 41».



Трансляция на YouTube-канале телекомпании и официальном городском портале будет организована из кабинета главы Екатеринбурга. В ходе эфира Высокинский расскажет о подготовительных мероприятиях к новому учебному году и зимнему отопительному сезону, а также затронет вопросы о деталях проведения юбилейного парада Победы.



Помимо этого, горожане также узнают, как можно поддержать заявку Екатеринбурга на звание «Город трудовой доблести», и о подготовке избирательных участков к проведению голосования по внесениям поправок в Конституцию РФ.



В конце программы Александр Высокинский ответит на вопросы горожан в онлайн-режиме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»