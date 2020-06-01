В Екатеринбурге будут судить 20-летнего молодого человека, совершавшего покупки в интернет-магазине с чужих аккаунтов

20:24 | 15.06.2020

Фото: abc7.com

В Екатеринбурге будут судить 20-летнего молодого человека, который совершал покупки в интернет-магазине через счета владельцев других аккаунтов, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Обвиняемый приобрел логины и пароли для доступа в личные кабинеты пользователей и стал ими пользоваться, совершая покупки. От действий свердловчанина пострадали 9 человек из Москвы, Смоленска, Новосибирска, Каспийска, Чебоксар, Пикалево и Ленинградской области, данными их аккаунтов мужчина завладел неправомерно. К счастью, личные кабинеты 8 пользователей были заблокированы интернет-магазином из-за подозрительных действий. С одного из аккаунтов мужчине удалось оплатить автомагнитолу.



В результате он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное в отношении электронных денежных средств). Уголовное дело передали в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»