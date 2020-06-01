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18:26 | 11.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В связи с подготовкой светового шоу ко Дню России в Екатеринбурге будет закрыта стоянка на площади 1905 года

В Екатеринбурге временно закроется стоянка на площади 1905 года в связи с подготовкой к световому шоу ко Дню России, об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Подготовка к мероприятию начнется сегодня с 20:00. Поэтому автовладельцам нельзя будет парковать свои машины с 20:00 11 июня до 24:00 12 июня.

Планируется, что в рамках шоу горожане смогут увидеть инсталляцию из 300 световых приборов, установленных на главной площади города. Техника будет создавать различные геометрические образы и пространственные фигуры.

Шоу будет сопровождаться музыкой великих русских композиторов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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