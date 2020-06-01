В Кировграде в ДТП погиб пешеход

19:15 | 8.06.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Кировграде полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в ходе которого погиб пешеход, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Уточняется, что погибшему было 46 лет. Его сбил водитель питбайка «Судзуки», который приехал к своим родителям из Екатеринбурга. При этом прав категории «А» у мужчины не было.



Водитель, увидев пешехода на дороге, пытался его объехать, выехав на встречку, но предотвратить наезда не удалось.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»