В Екатеринбурге на месте старого общежития УрФУ построят новое

21:08 | 4.06.2020

Фото: пресс-служба «Группы «ЛСР»

Старое общежитие Уральского федерального университета на Фонвизина, 8 будет снесено. На этом месте построят новое 16-этажное здание, об этом рассказали в пресс-службы «Группы «ЛСР».



Отмечается, что в новом общежитии смогу одновременно проживать 1328 человек, что больше в три раза, чем сейчас. Для этого в здании будет предусмотрено 332 ячейки, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Каждая кухня будет оборудована варочной поверхностью, холодильником, а комнаты – шкафами, тумбочками, стульями, столами и шкафами. В общежитии также будут учебные зоны, места для отдыха, хозяйственные помещения со стиральными машинами и четыре грузовых лифта.



Планируется, что первыми жильцами новостройки будут волонтеры Универсиады 2023 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»