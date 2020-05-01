В Екатеринбурге ночью сгорел автомобиль

09:22 | 27.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге полыхал пожар площадью 20 квадратных метров. В огне сгорел автомобиль «Рено Логан» и повреждена внутренняя отделка металлического гаража.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:08 по местному времени. Как сообщились в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:25 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»